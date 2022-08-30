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Віландер: Снігур має дуже нестандартний стиль гри

Сьогодні 18:22 281 1
Українка сенсаційно перемогла Халеп
Віландер: Снігур має дуже нестандартний стиль гри
#Снігур, #Матс Віландер

Джерело - Eurosport.

Українська тенісистка Дар'я Снігур (124) має нестандартний стиль гри.

Про це заявила колишня перша ракетка світу Матс Віландер.

"Ми не бачили цього, але Снігур має дуже нестандартний стиль, тому з нею нелегко грати, особливо на харді. Мені здається, що Халеп справді хоче перемагати, але, можливо, драйв, потреба вигравати матчі не такі сильні, як коли вона була молодшою".

  АктуальноСнігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open

"Було спекотно, важко, у минулому Симона вже зазнавала ранніх поразок на US Open - це, мабуть, її найгірший мейджор, я вважаю. Чи я здивований? Звісно. Безперечно, це розчаровує", - сказав Віландер.

Нагадаємо, визначилася суперниця Снігур у другому колі US Open-2022.

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