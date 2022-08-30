Віландер: Снігур має дуже нестандартний стиль гри

Джерело - Eurosport.
Українська тенісистка Дар'я Снігур (124) має нестандартний стиль гри.
Про це заявила колишня перша ракетка світу Матс Віландер.
"Ми не бачили цього, але Снігур має дуже нестандартний стиль, тому з нею нелегко грати, особливо на харді. Мені здається, що Халеп справді хоче перемагати, але, можливо, драйв, потреба вигравати матчі не такі сильні, як коли вона була молодшою".
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"Було спекотно, важко, у минулому Симона вже зазнавала ранніх поразок на US Open - це, мабуть, її найгірший мейджор, я вважаю. Чи я здивований? Звісно. Безперечно, це розчаровує", - сказав Віландер.
Нагадаємо, визначилася суперниця Снігур у другому колі US Open-2022.