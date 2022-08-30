Віландер: Снігур має дуже нестандартний стиль гри

Українська тенісистка Дар'я Снігур (124) має нестандартний стиль гри.

Про це заявила колишня перша ракетка світу Матс Віландер.

"Ми не бачили цього, але Снігур має дуже нестандартний стиль, тому з нею нелегко грати, особливо на харді. Мені здається, що Халеп справді хоче перемагати, але, можливо, драйв, потреба вигравати матчі не такі сильні, як коли вона була молодшою".