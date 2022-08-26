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Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні

Сьогодні 08:10 228 0
Марта Костюк обіграла Ребекку Маріно та вийшла до півфіналу
Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні
Фото - gettyimages
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (72) в 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Гранбі обіграла Ребекку Маріно (112) з Канади.

Матч тривав 1 годину та 34 хвилини.  Костюк 7 разів подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 6 з 13 брейк-пойнтів.

Костюк проведе перший півфінал на рівні WTA з жовтня минулого року, коли вона дійшла до півфіналу на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці.

Championnats Banque Nationale de Granby - WTA 250
Гранбі, Канада
Хард
Призовий фонд -  $251,750
Третє коло, 26 серпня

Марта Костюк (Україна) – Ребекка Маріно (Канада  6:2, 4:6, 6:2

Раніше Снігур з перемоги стартувала у кваліфікації US Open-2022.

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