Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні

Марта Костюк обіграла Ребекку Маріно та вийшла до півфіналу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (72) в 1/4 фіналу турніру WTA 250 у Гранбі обіграла Ребекку Маріно (112) з Канади.

Матч тривав 1 годину та 34 хвилини. Костюк 7 разів подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 6 з 13 брейк-пойнтів.

Костюк проведе перший півфінал на рівні WTA з жовтня минулого року, коли вона дійшла до півфіналу на турнірі WTA 250 у Клуж-Напоці.

Championnats Banque Nationale de Granby - WTA 250

Гранбі, Канада

Хард

Призовий фонд - $251,750

Третє коло, 26 серпня

Марта Костюк (Україна) – Ребекка Маріно (Канада 6:2, 4:6, 6:2

Раніше Снігур з перемоги стартувала у кваліфікації US Open-2022.