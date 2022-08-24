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Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру ATP у Таїланді

Сьогодні 13:52 193 0
Марченко зачохлив ракетку перед чвертьфіналом
Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру ATP у Таїланді
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (308) програв матч другого кола турніру ATP Challenger Tour у Нонтхабурі (Таїланд).

Ілля у трьох сетах поступився Лі Нам Хоангу з В'єтнаму.

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Матч тривав 2 години 31 хвилину. Марченко 13 разів подав на виліт, припустившись двох подвійних помилок, реалізував один із шести брейк-пойнтів і програв три гейми на своїй подачі.

Bangkok Open 1 - ATP Challenger Tour
Нонтхабур, Таїланд
Хард
Призовий фонд - $37,520
Друге коло, 24 серпня

Лі Нам Хоанг - Ілля Марченко 4:6, 6:1, 7:5

Раніше Марченко поступився у другому колі турніру у Польщі.

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