Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру ATP у Таїланді

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (308) програв матч другого кола турніру ATP Challenger Tour у Нонтхабурі (Таїланд).
Ілля у трьох сетах поступився Лі Нам Хоангу з В'єтнаму.
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Матч тривав 2 години 31 хвилину. Марченко 13 разів подав на виліт, припустившись двох подвійних помилок, реалізував один із шести брейк-пойнтів і програв три гейми на своїй подачі.
Bangkok Open 1 - ATP Challenger Tour
Нонтхабур, Таїланд
Хард
Призовий фонд - $37,520
Друге коло, 24 серпня
Лі Нам Хоанг - Ілля Марченко 4:6, 6:1, 7:5