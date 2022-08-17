Марченко поступився у другому колі турніру у Польщі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко поступився Чжан Чжичженю у другому колі турніру у Польщі.

Матч тривав 1 годину та 45 хвилин. Марченко 9 разів подав на виліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 0 з 2 брейк-пойнтів.

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Друге коло, 17 серпня

Чжан Чжичжен - Ілля Марченко 7:6 (5), 6:1

Раніше Марченко обіграв Ергі Киркина з Туреччини.