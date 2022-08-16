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Марченко з перемоги стартував на турнірі у Польщі

Сьогодні 16:26 169 0
Українець пробився у друге коло турніру
Марченко з перемоги стартував на турнірі у Польщі
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко обіграв Ергі Киркина з Туреччини у першому колі турніру у Польщі.

Матч тривав 1 годину та 54 хвилини. Марченко 1 раз подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 3 з 8 брейк-пойнтів.

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У другому колі суперником Марченка буде Чжан Чжичжень з Китаю, який тиждень тому виграв грунтовий "челленджер" в Італії.

ATP Challenger Tour - Grodzisk Mazowiecki
Гродзисько-Мазовецьке, Польща
Хард
Призовий фонд - $67,960
Перше коло, 16 серпня

Ілля Марченко - Ергі Киркин 7:6 (1), 6:3

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