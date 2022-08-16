Марченко з перемоги стартував на турнірі у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко обіграв Ергі Киркина з Туреччини у першому колі турніру у Польщі.
Матч тривав 1 годину та 54 хвилини. Марченко 1 раз подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 3 з 8 брейк-пойнтів.
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У другому колі суперником Марченка буде Чжан Чжичжень з Китаю, який тиждень тому виграв грунтовий "челленджер" в Італії.
ATP Challenger Tour - Grodzisk Mazowiecki
Гродзисько-Мазовецьке, Польща
Хард
Призовий фонд - $67,960
Перше коло, 16 серпня
Ілля Марченко - Ергі Киркин 7:6 (1), 6:3