Звєрєв знявся з Мастерса у Цинциннаті

Джерело - tribuna.com.
Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) не зіграє на Мастерсі у Цинциннаті, який стартує на наступному тижні.
Про це повідомляє Entry List Updates.
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Звєрєв не виступає з півфіналу Ролан Гаррос, тоді він порвав зв'язки гомілкостопа і переніс операцію.
Його участь в US Open, який пройде з 29 серпня по 11 вересня, малоймовірна.
Відзначимо, що німець – переможець торішнього турніру у Цинциннаті.
Нагадаємо, Надаль пропустить Мастерса у Монреалі.