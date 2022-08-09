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Звєрєв знявся з Мастерса у Цинциннаті

Сьогодні 15:25 203 0
Тенісист відновлюється від травми
Звєрєв знявся з Мастерса у Цинциннаті
#Звєрєв

Джерело - tribuna.com.

Німецький тенісист Александр Звєрєв (2) не зіграє на Мастерсі у Цинциннаті, який стартує на наступному тижні.

Про це повідомляє Entry List Updates.

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Звєрєв не виступає з півфіналу Ролан Гаррос, тоді він порвав зв'язки гомілкостопа і переніс операцію.

Його участь в US Open, який пройде з 29 серпня по 11 вересня, малоймовірна.

Відзначимо, що німець – переможець торішнього турніру у Цинциннаті.

Нагадаємо, Надаль пропустить Мастерса у Монреалі.

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