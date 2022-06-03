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Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО

Сьогодні 19:52 Андрій Дунець 328 0
Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО
#Звєрєв, #Ролан Гаррос, #Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Німецький тенісист російського походження Александр Звєрєв не зміг дограти матч 1/2 фіналу Ролан Гаррос проти іспанця Рафаеля Надаля.

Під час розіграшу 12-го гейму 2-го сету Звєрєв, намагаючись дістати м'яч, невдало ступив на праву ногу, жахливо вивернувши гомілкостоп.

Після цього німець не зміг продовжити гру, тому Рафаель Надаль автоматично відправився до фіналу Ролан Гаррос та спробує здобути свій 14-й титул паризького турніру.

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