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Рубльов: Вірю, що теніс може бути поза політикою

Сьогодні 20:38 192 0
Рубльов: Вірю, що теніс може бути поза політикою
Фото - gettyimages
#Рубльов

Джерело - tribuna.com.

Російський тенісист Андрій Рубльов хоче, щоб теніс залишався поза політикою.

Про це розповів сам тенісист.

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"Звичайно, вважаю, що політика завжди була в спорті. Це всі знають. Але я справді вірю, що якщо ми об’єднаємося та робитимемо добрі справи для миру, теніс може бути прикладом. Якщо теніс буде прикладом, можливо, за ним підуть інші види спорту, і взагалі, можливо, колись спорт буде поза політикою.

Принаймні я вірю, що теніс може бути поза політикою, тому що він є чимось незалежним. Думаю, це один із небагатьох видів спорту, який не залежить від інших видів. У нас є гравці звідусіль. Ми граємо в кожній країні. Немає одного місця, де ми виступаємо. Ми подорожуємо по всьому світу.

Думаю, теніс має хороші шанси залишитися поза політикою, тому що у нас є всі нації. У нас є стільки хлопців і дівчат, на всіх континентах, у багатьох країнах, стільки турнірів на рік. Думаю, це вже залежить від людей, які працюють в ATP, WTA, а також від гравців, тому що зрештою треба починати з себе.

Якщо кожен із нас почне спочатку з себе, то це можливо. Принаймні я в це вірю, так", - сказав Рубльов.

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