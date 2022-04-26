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Стаховський: Коли твоя країна воює - ти не можеш бути нейтральним

Сьогодні 14:21 107 0
Колишній тенісист прокоментував відсторонення російських спортсменів
Стаховський: Коли твоя країна воює - ти не можеш бути нейтральним
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Білоруські та російські спортсмени платять ціну своєї нейтральної позиції щодо війни в Україні.

Про це заявив український тенісист Сергій Стаховський.

"Спортсмен може бути аполітичним - це факт. Проблема в іншому, коли твоя країна воює, то ти не можеш стати нейтральним. Якщо ти готовий бути просто нейтральним, то це має бути ціна. Цю ціну зараз платитимуть російські та білоруські спортсмени".

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"Тут реальне завдання, на жаль, повернути громадян РФ у межі Росії, щоб вони експлуатували свої таланти біля своєї країни. Бо у нормальній спільноті їх не повинні приймати. Коли вони налагодять усередині, змінять свою політичну кон'юнктуру, свої погляди на те, що Росія - найбільша країна світу і вона має всеволодіти, тоді їх, можливо, почнуть приймати назад".

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"А варіант, що я не до чого, у мене російський паспорт, але я хочу жити тут, притому мати підтримку з РФ, представляти її - на двох стільцях всидіти дуже важко. Усунення не буде мати ніякого продуктивного впливу з їхнього розуміння ситуації, воно матиме швидше негативний вплив".

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"На мою думку, єдиний варіант змінити, те як поводиться РФ зараз, загроза, яку вони несуть у вигляді ядерної зброї - це лише внутрішнє вирішення ситуації громадянами Росії. Я не говоритиму революція, тому що в РФ цього ніколи не станеться, надто слабкий народ. Це рішення політичним шляхом, голосуванням, так, будуть фальсифікації - це ж їхня країна", - сказав Стаховський.

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