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Долгополов розкритикував росіянина Рубльова, піймавши його на брехні

Сьогодні 14:41 240 0
Долгополов розкритикував росіянина Рубльова, піймавши його на брехні
#Олександр Долгополов

Джерело - Чемпіон.

Колишній лідер українського тенісу Олександр Долгополов вивів на чисту воду восьму ракетку світу Андрій Рубльова, який раніше прокоментував рішення організаторів Вімблдона заборонити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у турнірі.

"Заява Рубльова - ідеальний приклад, чому LTA прийняла правильне рішення. Він робить те саме, що його президент і російська пропаганда щодня – бреше! "Я нічого не знаю, не читаю новини, не стежу, не освічений". Брехня.

Рубльов грав пару з українцем за 10 днів до початку великої війни, може поспілкуватись із будь-яким українцем на турнірах. І так, звичайно, він усе знає – з огляду на те, що він написав на камеру в перші дні війни.

Ми тоді не зрозуміли, чи це означає, що Україна має здатися, і сподівалися, що він пояснить. Але, звісно, ​​він нічого більше не сказав. Андрію, хочеш дізнатися, що відбувається? Загули одне слово - "Буча". І, звичайно, ти маєш мої контакти - питай, я все покажу.

Ваша країна влаштувала геноцид в Україні. Це підтвердили лідери США та Канади, Латвія та Естонія вже закріпили це на законодавчому рівні. Інші зроблять те ж саме. І після розповідей про те, що він нічого не знає, що він сліпий та неосвічений, він починає пояснювати, що це не допоможе, говорити про дискримінацію та демократію.

Секунду, ми думали, ти неосвічений, не розумієшся на політиці, не знаєш таких розумних слів? Якщо ти нічого не знаєш і не стежиш, то чому готовий віддати призові? І яким сім'ям та дітям ти хочеш допомогти? Сім'ям російських солдатів? Упевнений, вони також постраждали. Говори точніше і намагайся говорити правду.

Хочеш бути першим у спорті, хто пожертвує? Не вийде. Роджер Федерер уже пожертвував $500 тисяч, "Джетс" - мільйон доларів, Бекхем - мільйон фунтів, Прем'єр-ліга - мільйон фунтів, Реал Мадрид - мільйон доларів, НАСКАР - мільйон набоїв. І цей перелік можна продовжувати.

Тому, будь ласка, краще просто нічого не говорити, ніж намагатися брехати, як це робить ваш уряд, тільки для того, щоб зберегти своє звичне життя. Тому що тут ваша країна масово ґвалтує дітей і жінок, стріляє в потилицю пов'язаних людей і веде себе як варвари.

На жаль, твоя мова сповнена лицемірства та брехні. ATP та WTA не повинні висвітлювати таку поведінку. Якщо росіяни та білоруси хочуть говорити, то кажіть правду, а не брехню. Дякуємо всьому світу за підтримку. Обіймаю з Києва, Україна", - зазначив Долгополов.

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