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Сачко знову програв Перрікару на турнірі у Чехії

Сьогодні 16:08 187 0
Віталій Сачко вибув із боротьби на "челенджері" у Чехії
Сачко знову програв Перрікару на турнірі у Чехії
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Сачко (285)поступився Джовані Мпечі Перрікару (493) з Франції у другому колі турніру ATP серії Challenger Tour у чеському місті Ліберець.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин. Сачко двічі подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 0 з 2 брейк-пойнтів.Водночач його суперник 12 разів подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 2 з 2 брейк-пойнтів

Український тенісист зазнав другої поразки від француза на турнірі в Чехії. Нагадаємо, Сачко програв Мпечі Перрікару у фіналі кваліфікації, після чого потрапив до основної сітки у статусі "лаки-лузера".

Svijany Open - ATP Challenger Tour
Ліберець, Чехія
Грунт
Призовий фонд - €45,730
Друге коло, 03 серпня

Джовані Мпечі Перрікар – Віталій Сачко 7:5, 6:3

Раніше Сачко з перемоги стартував на турнірі у Чехії.

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