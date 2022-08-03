Сачко знову програв Перрікару на турнірі у Чехії

Віталій Сачко вибув із боротьби на "челенджері" у Чехії

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Сачко (285)поступився Джовані Мпечі Перрікару (493) з Франції у другому колі турніру ATP серії Challenger Tour у чеському місті Ліберець.

Матч тривав 1 годину та 17 хвилин. Сачко двічі подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 0 з 2 брейк-пойнтів.Водночач його суперник 12 разів подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 2 з 2 брейк-пойнтів

Український тенісист зазнав другої поразки від француза на турнірі в Чехії. Нагадаємо, Сачко програв Мпечі Перрікару у фіналі кваліфікації, після чого потрапив до основної сітки у статусі "лаки-лузера".

Svijany Open - ATP Challenger Tour

Ліберець, Чехія

Грунт

Призовий фонд - €45,730

Друге коло, 03 серпня

Джовані Мпечі Перрікар – Віталій Сачко 7:5, 6:3

Раніше Сачко з перемоги стартував на турнірі у Чехії.