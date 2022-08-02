Сачко з перемоги стартував на турнірі у Чехії

Джерело - Чемпіон.
Українець Віталій Сачко (285) обіграв Петра Ноуза (674)з Чехії у першому колі турніру ATP серії Challenger Tour у чеському місті Ліберець.
Матч тривав 2 години та 7 хвилин. Сачко 6 разів подав на виліт, допустив 6 подвійних помилок та використав 1 з 2 брейк-пойнтів.
У наступному колі українець зустрінеться зі своїм кривдником у кваліфікації - Джовані Мпечі Перрікаром.
Svijany Open - ATP Challenger Tour
Ліберець, Чехія
Грунт
Призовий фонд - €45,730
Перше коло,
02 серпня
Віталій Сачко (Україна) – Петра Ноуза (Чехія) – 7:6 (7:4), 6:4