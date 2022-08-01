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Сачко поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP у Чехії

Сьогодні 16:15 223 0
Українець не зміг пробитися в основну сітку турніру
Сачко поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP у Чехії
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Українець Віталій Сачко (285) не зміг вийти до основної сітки турніру ATP серії Challenger Tour у чеському місті Ліберець.

У фінальному матчі кваліфікації українець поступився Джовані Мпечі Перрікару (493) з Франції.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Сачко жодного разу не подав на виліт, допустив 6 подвійних помилок та використав 1 з 2 брейк-пойнтів.

Svijany Open - ATP Challenger Tour
Ліберець, Чехія
Грунт
Призовий фонд - €45,730
Кваліфікація, Фінал
01 серпня

Джовані Мпечі Перрікар – Віталій Сачко 6:1, 6:4

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