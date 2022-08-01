Сачко поступився у фіналі кваліфікації турніру ATP у Чехії

Джерело - Чемпіон.
Українець Віталій Сачко (285) не зміг вийти до основної сітки турніру ATP серії Challenger Tour у чеському місті Ліберець.
У фінальному матчі кваліфікації українець поступився Джовані Мпечі Перрікару (493) з Франції.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Сачко жодного разу не подав на виліт, допустив 6 подвійних помилок та використав 1 з 2 брейк-пойнтів.
Svijany Open - ATP Challenger Tour
Ліберець, Чехія
Грунт
Призовий фонд - €45,730
Кваліфікація, Фінал
01 серпня
Джовані Мпечі Перрікар – Віталій Сачко 6:1, 6:4