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Тренер Джоковича про US Open: У спорті занадто багато політики

Сьогодні 10:37 309 0
Новак Джокович може пропустити US Open
Тренер Джоковича про US Open: У спорті занадто багато політики
#US Open, #Новак Джокович

Джерело - Eurosport.

Новака Джоковича не пускають до США через відмову щеплюватися проти коронавірусу.

Цю ситуацію прокоментував тренер серба Горан Іванішевич.

"Надія завжди є. Новак зробить все, щоб бути там, можливо, він отримає спецвізу. Але є лише два тижні. І особисто я не маю надії, що Джо Байден змінить правила до початку турніру".

  Актуально: Джокович включений до заявки на US Open

"Для мене це все нісенітниця. Якщо ви вакциновані, але маєте позитивний тест, то ви можете в’їхати до Сполучених Штатів. Якщо ви не щеплені, але тест негативний, то вас банять. У спорті занадто багато політики", - сказав Іванішевич.

Нагадаємо, Джокович всьоме виграв Вімблдон.

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