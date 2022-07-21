Джокович включений до заявки на US Open

Сербський тенісист не вакцинувався

Джерело - Чемпіон.

До заявки турніру US Open на основі рейтингу від 18 липня включено серба Новака Джоковича.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Джоковича включили із застереженням щодо його та інших не вакцинованих від Covid-19 гравців: "US Open не передбачає обов'язкової вакцинації гравців, але поважатиме позицію уряду США щодо приїзду в країну невакцинованих негромадян США".

Раніше чотири українки заявилися в основу US Open.

Відкритий чемпіонат США з тенісу проходитиме з 29 серпня по 11 вересня.