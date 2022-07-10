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Джокович всьоме виграв Вімблдон

Сьогодні 19:20 80 0
Серб обіграв австралійця Ніка Киріоса
Джокович всьоме виграв Вімблдон
#Вімблдон, #Новак Джокович, #Нік Киріос

Джерело - Чемпіон.

Третя ракетка світу Новак Джокович обіграв австралійця Ніка Киріоса у фіналі Вімблдону.

Поєдинок тривав 3 години 4 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

За цей час Джокович зробив 15 подач навиліт, допустив 7 подвійних помилок та реалізував 2 з 4 брейкопойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Фінал, 10 липня

Новак Джокович (Сербія) - Нік Киріос (Австралія) 4:6, 6:3, 6:4, 7(7):6(3)

Зображення

Для сербського тенісиста це сьомий титул Вімблдону та четвертий поспіль - раніше він перемагав у 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 роках.

Новак здобув 21-й титул Великого шолому, випередивши за цим показником Роджера Федерера - 20. Більше тільки у Рафаеля Надаля - 22.

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