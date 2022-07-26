ATP хоче заснувати Мастерс на траві

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) хоче започаткувати новий Мастерс.

Про це розповів президент організації Андреа Гауденці.

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"Ми хочемо проводити 10 турнірів серії Мастерс. Ми маємо три тижні між Ролан Гаррос і Вімблдоном, і єдине покриття, на якому ще немає Мастерсів - це трава.

Шанси на проведення турніру у Німеччини такі самі, як і у Великій Британії. Перевага Британії в тому, що гравці перед Вімблдоном і так приїжджають до Лондона. Але в Лондоні вже є Вімблдон", - відзначив Гауденці.