ATP скасувала серію турнірів у Китаї

Джерело - btu.org.ua.
ATP опублікувала календар на другу половину сезону-2022.
Турніри ATP у Ченду (250), Чжухаї (250), Пекіні (500) та Шанхаї (1000), які повинні були пройти в період з кінця вересня по середину жовтня, скасовані через пандемію COVID-19, що триває. З цієї причини змагання у Китаї скасовуються третій рік поспіль.
Натомість восени пройдуть шість нових турнірів на харді – тур видав організаторам однорічні ліцензії.
19 вересня - Сан-Дієго (США).
26 вересня – Сеул (Південна Корея), Тель-Авів (Ізраїль).
10 жовтня - Флоренція (Італія), Хіхона (Іспанія).
17 жовтня – Неаполь (Італія).
Також повідомляється, що турнір ATP 250 у Нур-Султані (3-9 жовтня) цього року підвищено до категорії ATP 500.
Раніше чотири українки заявилися в основу US Open.