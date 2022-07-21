ATP скасувала серію турнірів у Китаї

Організація внесла зміни до календаря змагань на цей сезон

ATP опублікувала календар на другу половину сезону-2022.

Турніри ATP у Ченду (250), Чжухаї (250), Пекіні (500) та Шанхаї (1000), які повинні були пройти в період з кінця вересня по середину жовтня, скасовані через пандемію COVID-19, що триває. З цієї причини змагання у Китаї скасовуються третій рік поспіль.

Натомість восени пройдуть шість нових турнірів на харді – тур видав організаторам однорічні ліцензії.

19 вересня - Сан-Дієго (США).

26 вересня – Сеул (Південна Корея), Тель-Авів (Ізраїль).

10 жовтня - Флоренція (Італія), Хіхона (Іспанія).

17 жовтня – Неаполь (Італія).

Також повідомляється, що турнір ATP 250 у Нур-Султані (3-9 жовтня) цього року підвищено до категорії ATP 500.

Раніше чотири українки заявилися в основу US Open.