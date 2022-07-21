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ATP скасувала серію турнірів у Китаї

Сьогодні 21:26 165 0
Організація внесла зміни до календаря змагань на цей сезон
ATP скасувала серію турнірів у Китаї

Джерело - btu.org.ua.

ATP опублікувала календар на другу половину сезону-2022.

Турніри ATP у Ченду (250), Чжухаї (250), Пекіні (500) та Шанхаї (1000), які повинні були пройти в період з кінця вересня по середину жовтня, скасовані через пандемію COVID-19, що триває. З цієї причини змагання у Китаї скасовуються третій рік поспіль.

Натомість восени пройдуть шість нових турнірів на харді – тур видав організаторам однорічні ліцензії. 

19 вересня - Сан-Дієго (США).
26 вересня – Сеул (Південна Корея), Тель-Авів (Ізраїль).
10 жовтня - Флоренція (Італія), Хіхона (Іспанія).
17 жовтня – Неаполь (Італія).

Також повідомляється, що турнір ATP 250 у Нур-Султані (3-9 жовтня) цього року підвищено до категорії ATP 500. 

Раніше чотири українки заявилися в основу US Open.

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