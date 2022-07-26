Світоліна: Війна не закінчилася, ми разом продовжуємо боротися

Українська тенісистка Еліна Світоліна пояснила важливість благодійного матчу у Польщі для збору коштів на допомогу українським дітям, що постраждали від російського воєнного вторгнення.

Про це розповіла сама тенісистка в Instagram.

Важливо: Світоліна зустрілася з президентом Польщі

"Це була спортивна подія, яка подарувала людям радість завдяки тенісу і показала силу спорту, коли він об’єднує нас поза кордонами, допомагаючи іншим людям.

Україно, залишайся сильною, ми сильніші разом із нашими друзями - Ігою Свьонтек, Агнешкою Радванською, Мартіном Павельським та іншими поляками на борту.

Я хочу подякувати кожній людині, яка зробила внесок в UNITED24 - платформу збору коштів, запущену президентом Володимиром Зеленським та моїм благодійним фондом.

Особлива подяка моїм друзям - Андрію Шевченку та Сергію Стаховському за величезну підтримку.

Війна не закінчилася, і ми разом продовжуємо боротися та робити все можливе", - написала Світоліна.