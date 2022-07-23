Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі

Джерело - Чемпіон.

Українці Еліна Світоліна Сергій Стаховських, а також поляки Агнешка Радванська, Іга Свьонтек і Марцин Павелський взяли участь у Благодійному матчі на Taorun Areys в Кракові.

Сергій Стаховський в парі з ексдругою ракеткою світу Агнешкою Радванською протистояли чинній першій ракетці та Марцину Павельському. Суддею на вишці виступила Еліна Світоліна, яка через вагітність взяла паузу в професійній кар'єрі.

У першій грв Свьонтек/Павелський здобули перемоги - 6:4. Потім суперники зіграли в форматі тай-бреку, де сильнішими виявились Радванська/Стаховський.

У трій грі вечора зійшлися легенди польського тенісу - Радванська перемогла Свьонтек - 6:4.

Почемним гостем матчу став легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко, який є амбасадором United 24.

Усі зібрані кошти, а це 2 млн злотих (400 тис доларів - ред.) будуть направлені українській національній платформі United 24, фонду Еліні Світоліної і Unicef Polska для допомоги дітям, які постраждали у війні з росією.

"Подивіться на ці світлини в галереї, — так зараз виглядають машини швидкої допомоги, які приїхали рятувати людей і потрапили під обстріл. Вклоняюся мужності українських лікарів! Прошу підтримати благодійний збір коштів, який запустила Перша леді України Олена Зеленська через платформу збору коштів @u24.gov.ua. Це допоможе придбати нові автомобілі швидкої допомоги, оснащені всім необхідним для порятунку тисяч життів: кисневими балонами. , дефібрилятори, апарати ЕКГ та ШВЛ. Кожен з нас може зробити свій внесок у майбутні порятунки. Вартість однієї машини швидкої допомоги – 100 тисяч євро. У мене більше 871 підписника. Якби кожен із вас пожертвував суму, еквівалентну вартості чашки кави, ми могли б купити 100 автомобілів! Дякую!", - звернулася до спільноти Світоліна.

Фото: Instagram Сергія Стаховського

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua