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Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі

Сьогодні 18:52 Андрій Твердохліб 184 0
Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі
#Еліна Світоліна, #Сергій Стаховський, #Андрій Шевченко, #Іга Свьонтек

Джерело - Чемпіон.

Українці Еліна Світоліна Сергій Стаховських, а також поляки Агнешка Радванська, Іга Свьонтек і Марцин Павелський взяли участь у Благодійному матчі на Taorun Areys в Кракові. 

Сергій Стаховський в парі з ексдругою ракеткою світу Агнешкою Радванською протистояли чинній першій ракетці та Марцину Павельському. Суддею на вишці виступила Еліна Світоліна, яка через вагітність взяла паузу в професійній кар'єрі.

У першій грв Свьонтек/Павелський здобули перемоги - 6:4. Потім суперники зіграли в форматі тай-бреку, де сильнішими виявились Радванська/Стаховський.

У трій грі вечора зійшлися легенди польського тенісу - Радванська перемогла Свьонтек - 6:4.

Почемним гостем матчу став легендарний український футболіст і тренер Андрій Шевченко, який є амбасадором United 24.

Усі зібрані кошти, а це 2 млн злотих (400 тис доларів - ред.) будуть направлені українській національній платформі United 24, фонду Еліні Світоліної і Unicef Polska для допомоги дітям, які постраждали у війні з росією.

"Подивіться на ці світлини в галереї, — так зараз виглядають машини швидкої допомоги, які приїхали рятувати людей і потрапили під обстріл. Вклоняюся мужності українських лікарів!

Прошу підтримати благодійний збір коштів, який запустила Перша леді України Олена Зеленська через платформу збору коштів @u24.gov.ua. Це допоможе придбати нові автомобілі швидкої допомоги, оснащені всім необхідним для порятунку тисяч життів: кисневими балонами. , дефібрилятори, апарати ЕКГ та ШВЛ. Кожен з нас може зробити свій внесок у майбутні порятунки.

Вартість однієї машини швидкої допомоги – 100 тисяч євро. У мене більше 871 підписника. Якби кожен із вас пожертвував суму, еквівалентну вартості чашки кави, ми могли б купити 100 автомобілів!

Дякую!", - звернулася до спільноти Світоліна.

Фото: Instagram Сергія Стаховського

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