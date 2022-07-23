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Світоліна зустрілася з президентом Польщі

Сьогодні 20:10 424 0
Еліна Світоліна прокоментувала зустріч з президентом Польщі
Світоліна зустрілася з президентом Польщі
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідала Другий саміт перших леді та джентльменів.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Хочу подякувати Олені Зеленській за запрошення на Другий саміт перших леді та джентльменів та можливість звернутись до вас.

Щаслива бути сьогодні в Кракові зі справжніми друзями України - першою леді Польщі Агатою Корнгаузер-Дудою та Президентом Анджеєм Дудою.

Вже 150 днів ми як ніколи об'єднані, і кожен докладає зусиль на своєму фронті. Моя сім'я сьогодні - це вся Україна. Але я знаю, що під час війни ми знайшли справжні сім'ї по всьому світу. Тому я звертаюся до вас.

Заради життя кожного українця, а це найцінніше, не переставайте говорити, не переставайте робити і не переставайте допомагати. Ми, як і наші воїни, повинні боротися щодня, бо війна ще не закінчилась... Щоб українське сонце зійшло, ми маємо разом перемогти темряву", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна, Свьонтек, Стаховський і Радванська взяли участь у Благодійному матчі для збору коштів на допомогу українським дітям, що постраждали від російського воєнного вторгнення.

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