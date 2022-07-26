Сачко поступився на старті турніру ATP 250 в Австрії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (ATP 265) програв у першому колі ґрунтового турніру в австрійському Кіцбюелі.
Актуально: Рейтинг ATP: Крутих втратив статус першої ракетки України
У статусі лакі-лузера Сачко поступився Душану Лайовичу із Сербії (80).
Матч тривав 1 годину та 56 хвилин. Українець 6 разів подав на виліт, допустив 6 подвійних помилок та реалізував 1 з 3 брейк-пойнтів.
Generali Open - ATP 250
Кіцбюель, Австрія
Грунт
Призовий фонд - 534,555 євро
Перше коло, 25 липня
Душан Лайович - Віталій Сачко 6:4, 7:6 (5)