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Сачко поступився на старті турніру ATP 250 в Австрії

Сьогодні 08:10 187 0
Український тенісист поступився Душану Лайовичу із Сербії у двох сетах
Сачко поступився на старті турніру ATP 250 в Австрії
Фото - gettyimages
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (ATP 265) програв у першому колі ґрунтового турніру в австрійському Кіцбюелі.

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У статусі лакі-лузера Сачко поступився Душану Лайовичу із Сербії (80).

Матч тривав 1 годину та 56 хвилин.  Українець 6 разів подав на виліт, допустив 6 подвійних помилок та реалізував 1 з 3 брейк-пойнтів.

Generali Open - ATP 250
Кіцбюель, Австрія  
Грунт 
Призовий фонд - 534,555 євро
Перше коло, 25 липня 

Душан Лайович - Віталій Сачко 6:4, 7:6 (5)

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