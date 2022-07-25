Сачко вперше у сезоні зіграє на турнірі АТР

Українець замінить першого сіяного

Віталій Сачко зіграє в основній сітці ґрунтового турніру серії АТР у Кіцбюелі (Австрія).

24 липня у кваліфікації Віталій програв у двох сетах Себастьяну Офнеру (Австрія) із рахунком 6:4, 6:4. Проте, українець отримав статус лакі-лузера після зняття першого сіяного та чинного чемпіона Каспера Рууда (Норвегія), який щойно виграв трофей у Гштааді (Швейцарія). Причиною стала травма плеча.

У першому колі Віталій Сачко зіграє із Душаном Лайовичем (Сербія). Варто зазначити, що для українця це буде тільке друга участь в основній сітці турніру серії АТР. У 2020 році Віталій отримав право зіграти з Домініком Тімом (Австрія) у Відні (Австрія).