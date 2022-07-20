Головне
Динамо - Фенербахче: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:55 2567
Харлан вилетіла у другому раунді чемпіонату світу з фехтування
Сьогодні 16:55 312
Джурасек – гравець Шахтаря
Сьогодні 16:25 434
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:47 3159
Рижикова і Ткачук позмагаються за вихід до фіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 20 липня
Сьогодні 10:04 439
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:09 10436
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 07:12 18475
Магучіх виграла срібну медаль чемпіонату світу
Сьогодні 05:48 2174
Геращенко зупинилася за крок до медалі на чемпіонату світу
Сьогодні 05:36 942
Рижикова та Ткачук вийшли у півфінал чемпіонаті світу в бігу на 400 м з б'єрами
Сьогодні 05:09 430
Прямі трансляції

Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру в Нур-Султані

Сьогодні 17:25 172 0
Українець поступився Денису Істоміну в двох сетах
Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру в Нур-Султані
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко поступився Денису Істоміну (Узбекистан) у другому колі турніру у Нур-Султані (Казахстан).

Важливо: Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції

Матч тривав 1 годину та 53 хвилини. Марченко 7 разів подав на виліт, допустив дві подвійні помилки та не реалізував жодного брейк-пойнта.

President's Cup - ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан 
Хард 
Призовий фонд - $53,120
Друге коло, 20 липня

Денис Істомін - Ілля Марченко 6:4, 7:6 (9)

Раніше Марченко стартував із перемоги на турнірі у Нур-Султані.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія чемпіонського успіху: від спортсмена до тренера Національної збірної з таїландського боксу Історія чемпіонського успіху: від спортсмена до тренера Національної збірної з таїландського боксу 4812
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 18475
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 10436
Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це Матч Динамо - Фенербахче таки покажуть на ТБ, але Setanta дивно повідомила про це 5659
Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція Динамо - Фенербахче: онлайн-трансляція 3159
Магучіх та Геращенко позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 19 липня Магучіх та Геращенко позмагаються за медалі ЧС-2022: розклад виступів українців на 19 липня 3381
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 5932 7
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16500
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 7856 1
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 18226
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 8233
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5631