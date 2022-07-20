Марченко не зміг вийти у чвертьфінал турніру в Нур-Султані

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко поступився Денису Істоміну (Узбекистан) у другому колі турніру у Нур-Султані (Казахстан).
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Матч тривав 1 годину та 53 хвилини. Марченко 7 разів подав на виліт, допустив дві подвійні помилки та не реалізував жодного брейк-пойнта.
President's Cup - ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан
Хард
Призовий фонд - $53,120
Друге коло, 20 липня
Денис Істомін - Ілля Марченко 6:4, 7:6 (9)
Раніше Марченко стартував із перемоги на турнірі у Нур-Султані.