Марченко стартував із перемоги на турнірі у Нур-Султані

Марченко вийшов у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на хардовому челенджері у Нур-Султан (Казахстан).

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Восьмий сіяний українець у двох сетах обіграв господаря турніру Григорія Ломакіна. Матч тривав 1 годину та 10 хвилин.

Наступний суперник українця визначиться за підсумками матчу між Денисом Істоміним з Узбекистану та Яном Бондаревським

President's Cup - ATP Challenger Tour

Нур-Султан, Казахстан

Хард

Призовий фонд - $53,120

Перше коло, 18 липня

Ілля Марченко – Григорій Ломакін 6:3, 6:3