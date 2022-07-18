Марченко стартував із перемоги на турнірі у Нур-Султані

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на хардовому челенджері у Нур-Султан (Казахстан).
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Восьмий сіяний українець у двох сетах обіграв господаря турніру Григорія Ломакіна. Матч тривав 1 годину та 10 хвилин.
Наступний суперник українця визначиться за підсумками матчу між Денисом Істоміним з Узбекистану та Яном Бондаревським
President's Cup - ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан
Хард
Призовий фонд - $53,120
Перше коло, 18 липня
Ілля Марченко – Григорій Ломакін 6:3, 6:3