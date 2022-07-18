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Марченко стартував із перемоги на турнірі у Нур-Султані

Сьогодні 17:25 170 0
Марченко вийшов у друге коло турніру
Марченко стартував із перемоги на турнірі у Нур-Султані
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко успішно стартував на хардовому челенджері у Нур-Султан (Казахстан).

Важливо: Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції

Восьмий сіяний українець у двох сетах обіграв господаря турніру Григорія Ломакіна. Матч тривав 1 годину та 10 хвилин.

Наступний суперник українця визначиться за підсумками матчу між Денисом Істоміним з Узбекистану та Яном Бондаревським

President's Cup - ATP Challenger Tour
Нур-Султан, Казахстан 
Хард 
Призовий фонд - $53,120
Перше коло, 18 липня

Ілля Марченко – Григорій Ломакін  6:3, 6:3

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