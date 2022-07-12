Байндль з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Будапешті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндль (138) обіграла Тимею Бабош (299) з Угорщини на старті турніру WTA 250 у Будапешті.
Важливо: Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій
Матч тривав 1 годину 40 хвилин. За цей час Байндль двічі подала навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів.
Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Грунт
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 11 липня
Катерина Байндль - Тимея Бабош 6:4, 6:3
Нагадаємо, Цуренко виграла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Будапешті.