Байндль з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Будапешті

Українка вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (138) обіграла Тимею Бабош (299) з Угорщини на старті турніру WTA 250 у Будапешті.

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Матч тривав 1 годину 40 хвилин. За цей час Байндль двічі подала навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів.

Hungarian Grand Prix - WTA 250

Будапешт, Угорщина

Грунт

Призовий фонд - $251,750

Перше коло, 11 липня

Катерина Байндль - Тимея Бабош 6:4, 6:3

Нагадаємо, Цуренко виграла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Будапешті.