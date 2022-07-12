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Байндль з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Будапешті

Сьогодні 08:36 255 0
Українка вийшла у друге коло турніру
Байндль з перемоги стартувала на турнірі WTA 250 у Будапешті
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндль (138) обіграла Тимею Бабош (299) з Угорщини на старті турніру WTA 250 у Будапешті.

Важливо: Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. За цей час Байндль двічі подала навиліт, припустилася 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів.

Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Грунт 
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 11 липня

Катерина Байндль - Тимея Бабош 6:4, 6:3

Нагадаємо, Цуренко виграла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Будапешті.

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