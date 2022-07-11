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Цуренко виграла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Будапешті

Сьогодні 14:10 186 0
Цуренко вийшла у друге коло турніру
Цуренко виграла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Будапешті
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (97) успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Будапешті.

Важливо: Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій

У першому раунді українка обіграла Кароліну Мелігені (181) з Бразилії.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Цуренко жодного разу не подала на виліт та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

У другому колі Цуренко зустрінеться з переможницею поєдинку Камілла Рахімова (нейтральний статус, 107) - Єлена Габріэла Рузе (Румунія, 72). 

Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Грунт 
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 11 липня

Леся Цуренко - Кароліна Мелігені 6:4, 6:1

Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.

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