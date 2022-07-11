Цуренко виграла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Будапешті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (97) успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Будапешті.
Важливо: Рейтинг WTA: Калініна втратила п'ять позицій
У першому раунді українка обіграла Кароліну Мелігені (181) з Бразилії.
Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Цуренко жодного разу не подала на виліт та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.
У другому колі Цуренко зустрінеться з переможницею поєдинку Камілла Рахімова (нейтральний статус, 107) - Єлена Габріэла Рузе (Румунія, 72).
Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Грунт
Призовий фонд - $251,750
Перше коло, 11 липня
Леся Цуренко - Кароліна Мелігені 6:4, 6:1
Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.