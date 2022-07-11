Цуренко виграла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Будапешті

Цуренко вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (97) успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Будапешті.

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У першому раунді українка обіграла Кароліну Мелігені (181) з Бразилії.

Матч тривав 1 годину та 23 хвилини. Цуренко жодного разу не подала на виліт та використала 4 з 7 брейк-пойнтів.

У другому колі Цуренко зустрінеться з переможницею поєдинку Камілла Рахімова (нейтральний статус, 107) - Єлена Габріэла Рузе (Румунія, 72).

Hungarian Grand Prix - WTA 250

Будапешт, Угорщина

Грунт

Призовий фонд - $251,750

Перше коло, 11 липня

Леся Цуренко - Кароліна Мелігені 6:4, 6:1

Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.