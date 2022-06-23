Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Істборні

Костюк поступилась в 1/8 фіналу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (79) поступилась представниці Великої Британії Герріет Дарт (103) у третьому колі турніру WTA 500 в Істборні.

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Матч тривав 2 години 14 хвилин. Костюк 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 8 з 13 брейк-пойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Третє коло, 22 червня

Марта Костюк - Герріет Дарт 6:4, 2:6, 6:4

Нагадаємо, Костюк дотиснула Крейчикову.