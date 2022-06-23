Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (79) поступилась представниці Великої Британії Герріет Дарт (103) у третьому колі турніру WTA 500 в Істборні.
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Матч тривав 2 години 14 хвилин. Костюк 1 раз подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 8 з 13 брейк-пойнтів.
Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Призовий фонд $757,900
Третє коло, 22 червня
Марта Костюк - Герріет Дарт 6:4, 2:6, 6:4
Нагадаємо, Костюк дотиснула Крейчикову.