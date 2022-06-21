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Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні

Сьогодні 15:55 193 0
Костюк пробилась у третє коло турніру
Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (79) обіграла Барбору Крейчикову з Чехії (15) у другому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години та 30 хвилин. Костюк 5 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 3 з 15 брейк-пойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Друге коло, 21 червня

Марта Костюк - Барбора Крейчикова  4:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, що у друге коло турніру пробилися Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.

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