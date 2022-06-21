Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні

Костюк пробилась у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (79) обіграла Барбору Крейчикову з Чехії (15) у другому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години та 30 хвилин. Костюк 5 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 3 з 15 брейк-пойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Друге коло, 21 червня

Марта Костюк - Барбора Крейчикова 4:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, що у друге коло турніру пробилися Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.