Костюк дотиснула Крейчикову на турнірі в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (79) обіграла Барбору Крейчикову з Чехії (15) у другому колі турніру WTA 500 в Істборні.
Матч тривав 2 години та 30 хвилин. Костюк 5 разів подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 3 з 15 брейк-пойнтів.
Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Призовий фонд $757,900
Друге коло, 21 червня
Марта Костюк - Барбора Крейчикова 4:6, 6:3, 6:4
Нагадаємо, що у друге коло турніру пробилися Леся Цуренко та Ангеліна Калініна.