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Костюк: У мене були важкі поразки від суперниць з ТОП-20

Сьогодні 11:53 147 0
Костюк: У мене були важкі поразки від суперниць з ТОП-20
Костюк: У мене були важкі поразки від суперниць з ТОП-20
#Марта Костюк, #Барбора Крейчикова

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (79) оцінила перемогу над Барборой Крейчиковой з Чехії (15) у другому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Очевидно, для мене це дуже особлива перемога. У мене були важкі поразки в матчах із суперницями з ТОП-20 у минулому й лише одна перемога, тому я була дуже рада, що виграла другий сет і отримала шанс продовжити цей матч.

Барбора – чудова людина, я знаю її багато років, і вона не змінилася за цей час, навіть попри те, що виграла багато турнірів Grand Slam.

Я добре відчувала свою гру, хоча у першому сеті мені трохи не щастило. На корті створювалися тіні через нерівномірне сонячне світло. До того ж я сильно нервувала, тому що, на мою думку, лише один раз у моїй кар’єрі матч переносили наступного дня. 

Я погано спала, з самого ранку була напружена та боялася, що просто розгублю енергію. Тож дуже щаслива, що пройшла в наступне коло", – сказала Костюк.

Нагадаємо, Костюк дотиснула Крейчикову.

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