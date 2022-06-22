Костюк: У мене були важкі поразки від суперниць з ТОП-20

Українська тенісистка Марта Костюк (79) оцінила перемогу над Барборой Крейчиковой з Чехії (15) у другому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Очевидно, для мене це дуже особлива перемога. У мене були важкі поразки в матчах із суперницями з ТОП-20 у минулому й лише одна перемога, тому я була дуже рада, що виграла другий сет і отримала шанс продовжити цей матч.

Барбора – чудова людина, я знаю її багато років, і вона не змінилася за цей час, навіть попри те, що виграла багато турнірів Grand Slam.

Я добре відчувала свою гру, хоча у першому сеті мені трохи не щастило. На корті створювалися тіні через нерівномірне сонячне світло. До того ж я сильно нервувала, тому що, на мою думку, лише один раз у моїй кар’єрі матч переносили наступного дня.

Я погано спала, з самого ранку була напружена та боялася, що просто розгублю енергію. Тож дуже щаслива, що пройшла в наступне коло", – сказала Костюк.