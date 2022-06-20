Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№36 WTA) розпочала з перемоги виступи в рамках трав'яного турніру WTA 500 в Істборні.
У першому колі основи українка здолала Сорану Кирстю з Румунії (№32 WTA), яка знялася по ходу другого сету.
У наступному колі Ангеліна буде змагатися проти третьої сіяної Марії Саккарі з Греції.
Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Призовий фонд $757,900
Перше коло
20 червня
Ангеліна Калініна (Україна) - Сорана Кирстя (Румунія) 6:0, 2:1 (відмова)
Раніше Цуренко вийшла до другого кола турніру в Істборні.