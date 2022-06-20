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Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні

Сьогодні 20:11 151 0
Кирстя не змогла дограти матч першого кола
Калініна на відмові суперниці пройшла до другого кола турніру в Істборні
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№36 WTA) розпочала з перемоги виступи в рамках трав'яного турніру WTA 500 в Істборні.

У першому колі основи українка здолала Сорану Кирстю з Румунії (№32 WTA), яка знялася по ходу другого сету.

У наступному колі Ангеліна буде змагатися проти третьої сіяної Марії Саккарі з Греції.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Перше коло
20 червня

Ангеліна Калініна (Україна) - Сорана Кирстя (Румунія) 6:0, 2:1 (відмова)

Раніше Цуренко вийшла до другого кола турніру в Істборні.

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