Цуренко вийшла до другого кола турніру в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (№114 WTA) перемогла Камілу Осоріо з Колумбії (№61 WTA) на старту турніру WTA 500 в Істборні.
Матч тривав 2 години 13 хвилин.
Цуренко не припустилася жодної подвійної помилки та не виконала жодної подачі навиліт.
У другому колі українка зіграє з Оленою Рибакіною (№21 WTA) із Казахстану.
Нагадаємо, що Цуренко вийшла в основу турніру через кваліфікацію.
Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Призовий фонд $757,900
Перше коло
20 червня
Леся Цуренко (Україна) - Каміла Осоріо (Колумбія) 7:5, 7:6