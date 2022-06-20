Цуренко вийшла до другого кола турніру в Істборні

Матч тривав 2 години 13 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№114 WTA) перемогла Камілу Осоріо з Колумбії (№61 WTA) на старту турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години 13 хвилин.

Цуренко не припустилася жодної подвійної помилки та не виконала жодної подачі навиліт.

У другому колі українка зіграє з Оленою Рибакіною (№21 WTA) із Казахстану.

Нагадаємо, що Цуренко вийшла в основу турніру через кваліфікацію.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Перше коло

20 червня

Леся Цуренко (Україна) - Каміла Осоріо (Колумбія) 7:5, 7:6