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Цуренко вийшла до другого кола турніру в Істборні

Сьогодні 17:09 81 0
Матч тривав 2 години 13 хвилин
Цуренко вийшла до другого кола турніру в Істборні
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№114 WTA) перемогла Камілу Осоріо з Колумбії (№61 WTA) на старту турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години 13 хвилин. 

Цуренко не припустилася жодної подвійної помилки та не виконала жодної подачі навиліт.

У другому колі українка зіграє з Оленою Рибакіною (№21 WTA) із Казахстану. 

Нагадаємо, що Цуренко вийшла в основу турніру через кваліфікацію.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Перше коло
20 червня

Леся Цуренко (Україна) - Каміла Осоріо (Колумбія) 7:5, 7:6

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