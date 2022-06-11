Світоліна: Тенісні чиновники не хочуть йти нам на зустріч

Українка розповіла про відношення керівників тенісних організацій до війни

Джерело - Великий теніс України.

Чиновники тенісних організацій не розуміють ситуації, яка сьогодні відбувається в Україні.

Про це розповіла українська тенісистка Еліна Світоліна.

"У мене був дуже важкий період, особливо на початку війни. За кілька днів до цього я дізналася, що вагітна, а потім почалася війна. Усе це було дуже важко перенести психологічно. Війна дуже всіх нас об’єднала, вони дуже переживають і хочуть повернутися до України, повернутись до свого нормального життя".

Актуально: Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24

"Чи задоволена я реакцією тенісних організацій, зокрема щодо заборони виступів російським гравцям? Я вважаю, що взагалі було зроблено замало. І в цьому напрямі також. Заяви, зроблені тенісними організаціями, були досить хорошими".

Читайте: Світоліна закликала допомогти Металісту 1925