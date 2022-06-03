Ярмоленко виставив на аукціон приз Лева матчу

Вторговані кошти гравець спрямує на фандрейзингову платформу United24

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко виставив на благодійний аукціон нагороду Лев матчу, яку він отримав за поєдинок з Шотландією (3:1).

Про це повідомляє УАФ.

Нагорода буде з автографом футболіста, а в додаток до неї переможець отримає ігрову футболку 32-річного українця.

Вторговані кошти гравець спрямує на фандрейзингову платформу United24, метою якої є збір благодійних внесків для відновлення України від війни з росією.

Стартова ціна лота - 5 000 гривень, крок - 500 гривень. Аукціон триватиме до 6 червня.