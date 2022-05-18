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Шевченко став амбасадором благодійної платформи United24

Сьогодні 18:58 197 0
Андрій Шевченко повернувся в Україну
Шевченко став амбасадором благодійної платформи United24
#Андрій Шевченко, #Володимир Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко став амбасадором благодійної платформи United24, яку заснував президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив сам фахівець у Facebook.

Шевченко у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі він погодився на те, щоб стати першим амбасадором благодійної проєкту United24 - фандрейзингової платформи, яка має на меті збільшення благодійних пожертв на підтримку України у світі.

"Став першим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, яку запустив президент України Володимир Зеленський. Щоб зустрітися з ним особисто подолав шлях від Лондону до Києва і як ніколи радий бути тут, вдома.

Я представляю Україну на міжнародній футбольній арені багато років. Але сьогодні, коли моя країна потерпає від війни, мій пріоритет не футбол, а допомога Україні. Я закликаю вас зробити пожертву на https://u24.gov.ua . Всі кошти будуть одразу спрямовані на рахунки Національного банку України — ви можете пожертвувати на розмінування України, врятувати чиєсь життя через пожертву на медичні потреби або відбудувати дитячий садочок чи міст.

Кожен внесок — безцінний, адже росія зруйнувала понад 7000 будівель, тисячі кілометрів доріг і щодня вбиває українців. Я дякую Президенту України за довіру та цю велику честь. І дякую кожному із вас за вашу долученість! Я запрошую вас зробити внесок у перемогу України. У перемогу свободи, у перемогу вільного світу", - розповів Шевченко.

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