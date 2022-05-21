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Вімблдон: Ми прийняли єдине правильне рішення щодо російських тенісистів

Сьогодні 11:07 265 0
Вімблдон виступив із заявою щодо відібрання у турніру рейтингових очок
Вімблдон: Ми прийняли єдине правильне рішення щодо російських тенісистів
#Вімблдон

Джерело - wimbledon.com.

Вімблдон відреагував на рішення ATP, WTA та ITF позбавити турнір рейтингових очок через відсторонення росіян та білорусів.

Про це йдеться в заяві турніру.

"Від імені Всеанглійського клубу та Комітету з керівництва Чемпіонату ми пишемо у відповідь на рішення, прийняті Радами ATP, WTA та ITF, щодо позбавлення рейтингових очок ATP, WTA та ITF турніру у 2022 році.

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Ми розуміємо, що думки щодо нашого рішення відсторонити росіян та білорусів розходяться. Ми глибоко шкодуємо про вплив цього рішення на постраждалих осіб.

Однак, враховуючи позицію уряду Великої Британії щодо обмеження глобального впливу росії, яка вилучила автоматичний вхід за рейтингом, а також широку реакцію уряду, промисловості, спорту та творчих установ, ми залишаємось при думці, що прийняли єдине правильне рішення, як для всесвітньо відомої британської спортивної події, і ми підтримуємо прийняте рішення.

Як ми вже зазначали, після ретельного розгляду низки факторів і зобов’язань діяти відповідно до директивних вказівок уряду Великої Британії, ми прийшли до двох твердих висновків, які лягли в основу цього рішення.

Ми не були готові до будь-яких дій, які можуть загрожувати особистій безпеці гравців або їхніх сімей. Ми вважаємо, що вимога письмових заяв від окремих гравців, і це стосувалося б усіх відповідних гравців, як умова для виступу спричинила б значні ризики.

Ми не хочемо миритися з тим, що успіх чи участь на Вімблдоні використовувалися на користь пропагандистської машини російського режиму, який через свої строго контрольовані державні ЗМІ має загальновизнану історію використання спортивних успіхів для підтримки тріумфального оповідання про російських громадян.

Тому ми хочемо висловити наше глибоке розчарування у зв’язку з рішеннями, ухваленими ATP, WTA та ITF щодо рейтингових очок. Ми зберігаємо свою позицію на цьому етапі. Ми також ведемо переговори з нашими колегами щодо турнірів Grand Slam", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, WTA позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян.

Раніше Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів.

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