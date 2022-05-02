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Ліверпуль може розглянути продаж Салаха

Сьогодні 10:45 328 0
Гравець досі не погодився на умови нового контракту
Ліверпуль може розглянути продаж Салаха
#Ліверпуль, #Салах

Джерело - The Telegraph.

Майбутнє вінгера Мохамеда Салаха в Ліверпулі досі залишається невизначеним.

Про це повідомляє The Telegraph.

Клуб починає готуватися до можливого продажу єгиптянина влітку. Це обумовлено важким процесом перемовин з футболістом щодо нового контракту. Термін дії чинної умови закінчується у 2023 році.

Мерсисайдці не планують відпускати Салаха в статусі вільного агента, тому не будуть перешкоджати його трансферу вже зараз.

Це станеться у випадку, якщо сторони так і не домовляться про умови продовження співпраці.

Нагадаємо, Салах - найкращий гравець сезону в АПЛ.

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