Джерело - The Telegraph.
Майбутнє вінгера Мохамеда Салаха в Ліверпулі досі залишається невизначеним.
Про це повідомляє The Telegraph.
Клуб починає готуватися до можливого продажу єгиптянина влітку. Це обумовлено важким процесом перемовин з футболістом щодо нового контракту. Термін дії чинної умови закінчується у 2023 році.
Мерсисайдці не планують відпускати Салаха в статусі вільного агента, тому не будуть перешкоджати його трансферу вже зараз.
Це станеться у випадку, якщо сторони так і не домовляться про умови продовження співпраці.
Нагадаємо, Салах - найкращий гравець сезону в АПЛ.