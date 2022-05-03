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Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді

Вчора 23:28 210 0
Ангеліна Калініна зіграє у чвертьфіналі турніру
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (37) обіграла Емму Радукану (11) з Великої Британії у третьому колі турніру у Мадриді.

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Матч тривав 2 години та 17 хвилин. Калініна 1 раз подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 5 з 12 брейк-пойнтів. Її суперниця 1 раз подала на виліт, допутила одну подвійну помилку та використала 7 з 12 брейк-пойнтів.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Третє коло, 3 травня

Ангеліна Калініна - Емма Радукану 6:2, 2:6, 6:4

Раніше Калініна впевнено перемогла Мугурусу.

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