Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№37 WTA) продовжує перемагати на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді.

У другому колі основи українка здолала сьому сіяну Гарбіньє Мугурусу з Іспанії (№9 WTA).

Калініна виконала чотири ейси, зробила чотири подвійні помилки та використала 4 із 6 брейк-пойнти.

Для Ангеліни це перша перемога над суперницею із ТОП-10. Раніше вона програла чотири такі матчі.

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - €6,744,165

Грунт

Друге коло, 1 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6:3, 6:0