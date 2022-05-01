Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№37 WTA) продовжує перемагати на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді.
У другому колі основи українка здолала сьому сіяну Гарбіньє Мугурусу з Іспанії (№9 WTA).
Калініна виконала чотири ейси, зробила чотири подвійні помилки та використала 4 із 6 брейк-пойнти.
Для Ангеліни це перша перемога над суперницею із ТОП-10. Раніше вона програла чотири такі матчі.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Друге коло, 1 травня
Ангеліна Калініна (Україна) - Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6:3, 6:0