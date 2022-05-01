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Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді

Сьогодні 15:44 118 0
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№37 WTA) продовжує перемагати на ґрунтовому турнірі WTA 1000 у Мадриді.

 У другому колі основи українка здолала сьому сіяну Гарбіньє Мугурусу з Іспанії (№9 WTA).

Калініна виконала чотири ейси, зробила чотири подвійні помилки та використала 4 із 6 брейк-пойнти.

Для Ангеліни це перша перемога над суперницею із ТОП-10. Раніше вона програла чотири такі матчі.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Друге коло, 1 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 6:3, 6:0

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