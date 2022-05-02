Джерело - Greek City Times.
П’ята ракетка світу Стефанос Ціціпас засудив рішення Вімблдону відсторонити російських та білоруських тенісистів.
Відповідне інтерв'ю він дав порталу Greek City Times.
"Гравці не можуть контролювати те, що сталося. Особливо з тих країн, які постраждали найбільше. Це чутливе питання.Неприємно, що їм не дають грати. Вони не зробили нічого поганого, щоб бути автоматично дискваліфікованими", - сказав Ціціпас.
Раніше Надаль висловився щодо відсторонення росіян з Вімблдону. Йому відповів Сергій Стаховський.