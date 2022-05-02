Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 06:17 52592
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Сьогодні 12:24 2922
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Сьогодні 12:17 207
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
Вчора 20:25 968
Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі
Вчора 18:26 567
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
Вчора 15:44 450 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Вчора 15:08 4732
Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном
Вчора 14:09 1022
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
Вчора 12:39 2162
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Вчора 08:39 1247
Прямі трансляції

Ціціпас: Російські тенісисти не зробили нічого поганого

Сьогодні 13:18 212 0
П'ята ракетка світу прокоментував відсторонення російських та білоруських тенісистів
Ціціпас: Російські тенісисти не зробили нічого поганого
#Сергій Стаховський, #Ціціпас, #Рафаель Надаль

Джерело - Greek City Times.

П’ята ракетка світу Стефанос Ціціпас засудив рішення Вімблдону відсторонити російських та білоруських тенісистів.

Відповідне інтерв'ю він дав порталу Greek City Times.

"Гравці не можуть контролювати те, що сталося. Особливо з тих країн, які постраждали найбільше. Це чутливе питання.Неприємно, що їм не дають грати. Вони не зробили нічого поганого, щоб бути автоматично дискваліфікованими", - сказав Ціціпас.

Раніше Надаль висловився щодо відсторонення росіян з Вімблдону. Йому відповів Сергій Стаховський.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4939
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 52592
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 2922
Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 1471
Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Евертон - Челсі - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 5285
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4732
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42769
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 173612 6
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52079
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 14914
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 93504
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 4732