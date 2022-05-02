П’ята ракетка світу Стефанос Ціціпас засудив рішення Вімблдону відсторонити російських та білоруських тенісистів.

Відповідне інтерв'ю він дав порталу Greek City Times.

"Гравці не можуть контролювати те, що сталося. Особливо з тих країн, які постраждали найбільше. Це чутливе питання.Неприємно, що їм не дають грати. Вони не зробили нічого поганого, щоб бути автоматично дискваліфікованими", - сказав Ціціпас.