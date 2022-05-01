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Мугуруса: Здивована грою Калініної, дуже добре зіграла

Вчора 22:51 146 0
Іспанка прокоментувала поразку від Калініної
Мугуруса: Здивована грою Калініної, дуже добре зіграла
#Ангеліна Калініна, #Мугуруса

Джерело - AS.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна у другому колі WTA WTA 1000 у Мадриді здолала сьому сіяну Гарбіньє Мугурусу з Іспанії.

Мугуруса прокоментувала поразку від Калініної.

"Фізично у мене був дискомфорт у правій литці, як запобіжний захід мені наклали пов’язку. Це був дивний матч. Я здивована грою Калініної, вона зіграла дуже добре. Не знала її до цього. Мені не вдалося реалізувати свої брейк-пойнти".

  АктуальноАнгеліна Калініна - Гарбіньє Мугуруса: огляд матчу ВІДЕО

"Кілька матчів на ґрунті повпливали на мене, фізично почувалася трохи ослабленою, хоча мала вихідний. Відчувала себе трохи скутою через тренування, попередній матч, напругу. У деяких моментах мені не вистачало іскри", - сказала Мугуруса.

До цього Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді.

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