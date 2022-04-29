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Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді

Сьогодні 19:54 188 0
Матч тривав 1 годину та 35 хвилин
Калініна обіграла американку на турнірі у Мадриді
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна у першому rjks ґрунтового турніру WTA у Мадриді протистояла американці Слоан Стівенс, яка є чемпіонкою US Open-2017.

Українська тенісистка здобула перемогу у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Калініна виконала один ейс, допустила три подвійні помилки та використала 5 із 9 бейк-пойнтів.

У другому колі Калініна зіграє із сьомою сіяною іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Перше коло
29 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) - Слоан Стівенс (США) 7:5, 6:4

Раніше Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді.

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