Матч тривав 1 годину та 35 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна у першому rjks ґрунтового турніру WTA у Мадриді протистояла американці Слоан Стівенс, яка є чемпіонкою US Open-2017.

Українська тенісистка здобула перемогу у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Калініна виконала один ейс, допустила три подвійні помилки та використала 5 із 9 бейк-пойнтів.

У другому колі Калініна зіграє із сьомою сіяною іспанкою Гарбіньє Мугурусою.

Mutua Madrid Open - WTA1000

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд - €6,744,165

Грунт

Перше коло

29 квітня

Ангеліна Калініна (Україна) - Слоан Стівенс (США) 7:5, 6:4

Раніше Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді.