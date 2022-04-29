Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Калініна у першому rjks ґрунтового турніру WTA у Мадриді протистояла американці Слоан Стівенс, яка є чемпіонкою US Open-2017.
Українська тенісистка здобула перемогу у двох сетах. Матч тривав 1 годину та 35 хвилин. Калініна виконала один ейс, допустила три подвійні помилки та використала 5 із 9 бейк-пойнтів.
У другому колі Калініна зіграє із сьомою сіяною іспанкою Гарбіньє Мугурусою.
Mutua Madrid Open - WTA1000
Мадрид, Іспанія
Призовий фонд - €6,744,165
Грунт
Перше коло
29 квітня
Ангеліна Калініна (Україна) - Слоан Стівенс (США) 7:5, 6:4
Раніше Марта Костюк з перемоги стартувала на турнірі у Мадриді.