Світоліна вимагає відсторонення російських та білоруських тенісистів

російські та білоруські тенісисти, які не висловилися проти війни в України мають бути відсторонені від змагань.

Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Шановна тенісна спільнота! 24 лютого 2022 року росія за підтримки білорусі напала на Україну. Зараз у нашій країні, у нашому домі, війна. Українці змушені покинути свої домівки, боротися за власне життя та за життя своїх співвітчизників".

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"Як спортсмени, ми несемо величезну відповідальність перед суспільством. Наші дописи читають мільйони людей і формують своє ставлення до ситуації, що склалася. Мовчати під час війни, особливо тим, хто є лакмусовим папірцем в суспільстві, є нестерпним, оскільки воно веде до продовження вбивств на нашій Батьківщині.

Ми бачили, що деякі гравці росії та білорусі неоднозначно висловлювалися щодо якоїсь війни, але досі жоден представник цих держав не висловився про війну, розв’язану Росією та Білорусією на території України. Ми вимагаємо від WTA, ATP та ITF, щоб гравці, представники Росії та Білорусі, публічно й чітко дали свою відповідь на наступні питання:

1. Чи підтримуєте ви вторгнення росії та білорусі на територію України і внаслідок цього розпочату цими країнами війну?

2. Чи підтримуєте ви військову діяльність росії та білорусі в Україні?

3. Чи підтримуєте ви режим путіна та лукашенка?"