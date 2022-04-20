Долгополов підтримав рішення Вімблдону щодо відсторонення російських тенісистів

Колишній український тенісист Олександр Долгополов підтримав рішення не допускати тенісистів з росії та білорусі на Вімблдон.

Про це розповів сам тенісист у Twitter.

"З чуток, Вімблдон планує вчинити правильно, як це вже зробило багато видів спорту, і показати приклад правильних рішень тенісному світу.

Це має припинитися, і так, росіяни відповідають за дії своєї країни, армії та лідерів, яких вони обирають протягом 20 років.

Мовчати чи просто казати, що війни немає, вже недостатньо. Народ росії має засудити це масове вбивство мирних жителів, про яке багато лідерів уже говорять як про геноцид. Тут порушуються навіть усі правила ведення війни. Масові згвалтування жінок та дітей, викрадення дітей.

Тисячі людей на окупованій території змушують воювати проти України під дулами автоматів та багато інших військових злочинів.

Так що так, поки вони не зупинять свій злочинний уряд, росія має бути забанена у вільному світі в усьому, включно з усіма видами спорту", ​​– розповів Долгополов.