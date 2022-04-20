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Вімблдон не допустить гравців з росії та Білорусі

Сьогодні 10:41 266 1
російські та білоруські тенісисти не зіграють на Вімблдоні
Вімблдон не допустить гравців з росії та Білорусі
#Вімблдон

Джерело - nytimes.com.

Вімблдон цього року не допустить гравців з росії та Білорусі через військову спецоперацію в Україні.

Про це повідомляє New York Times.

За даними видання, рішення вже ухвалено. Це підтвердив високопоставлений тенісний чиновник, який побажав залишитись анонімним.

Раніше повідомлялося, що влада Великої Британії вимагатиме від гравців гарантій, що вони не підтримують президента рф володимира путіна і не отримують фінансової підтримки від Росії. Від такого сценарію відмовилися, щоб гравці не наражали на ризик свої сім'ї. Натомість вирішили повністю усунути їх від участі.

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