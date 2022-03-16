Легендарний український тенісист пройшов військову підготовку в Туреччині та повернувся до Києва захищати Батьківщину

Джерело - Чемпіон.

Легендарний український тенісист Олександр Долгополов з початком війни був у Туреччині, де пройшов військову підготовку та вже повернувся до Києва боронити Батьківщину від рашистів.

Про це колишня13 ракетка світу повідомив у своїх соціальних мережах.

"Цю війну я зустрів у Туреччині. Прилетів туди за день до нападу росії. Я прекрасно розусів, що прогнозований напад росії - не жарт. Тому вирішив, що буду боротися на інформаційному фронті через велику кількість підписників на мій Твіттер. Однак через кілька днів мої дорогі українці не залишили ворогу шансів у інформаційному просторі - змусили увесь світ побачити реальну картину. І я приступив до військової підготовки. Мені пощастило, моїм інстуктором був професіональний віськовий із Туреччини. Звісно, за кілька днів супервоїном не станеш, але стріляю я вже досить непогано. І от я в своєму Києві, завдячуючи багатьом людям. Це мій дім, буду захищати його як зможу! І з цього моменту з незнайомими мені людьми я буду говорити українською мовою, не судіть суворо. Писати в твіттері буду поки російською, мене все ще читає багато росіян", - заявив Долгополов.

Нагадаємо, інший український тенісист Сергій Стаховський з перших днів війни вступив до Територіальної оборони в столиці України та записався в запас ВСУ.

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