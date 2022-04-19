Цуренко пробилась в основну сітку турніру у Стамбулі

Цуренко виграла фінал кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (135) обіграла Джеймі Форлінс (236) з Австралії у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Стамбулі.

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Матч тривав 2 годину та 18 хвилин. Цуренко 1 раз подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 6 з 19 брейк-пойнтів.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250

Стамбул, Туреччина

Призовий фонд - $239,477

Грунт

Кваліфікація, Фінал

18 квітня

Леся Цуренко - Джеймі Форліс 6:2, 3:6, 7:5

Раніше Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Стамбулі.