Цуренко пробилась в основну сітку турніру у Стамбулі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (135) обіграла Джеймі Форлінс (236) з Австралії у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Стамбулі.
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Матч тривав 2 годину та 18 хвилин. Цуренко 1 раз подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 6 з 19 брейк-пойнтів.
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Кваліфікація, Фінал
18 квітня
Леся Цуренко - Джеймі Форліс 6:2, 3:6, 7:5
Раніше Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Стамбулі.