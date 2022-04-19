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Цуренко пробилась в основну сітку турніру у Стамбулі

Сьогодні 09:42 184 0
Цуренко виграла фінал кваліфікації
Цуренко пробилась в основну сітку турніру у Стамбулі
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (135) обіграла Джеймі Форлінс (236) з Австралії у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 у Стамбулі.

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Матч тривав 2 годину та 18 хвилин. Цуренко 1 раз подала на виліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 6 з 19 брейк-пойнтів.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Кваліфікація, Фінал
18 квітня

Леся Цуренко - Джеймі Форліс 6:2, 3:6, 7:5

Раніше Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Стамбулі.

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