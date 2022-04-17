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Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Стамбулі

Сьогодні 12:43 215 0
Цуренко зіграє у фіналі кваліфікації
Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Стамбулі
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко обіграла американку Кеті Макнеллі на старті кваліфікації турніру WTA 250 у Стамбулі.

Актуально: Цуренко: російські спортсмени не хочуть розуміти, що відбувається

Матч тривав 1 годину та 18 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
17 квітня

Леся Цуренко - Кеті Макнеллі 6:3, 6:2

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