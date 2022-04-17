Цуренко з перемоги стартувала у кваліфікації турніру у Стамбулі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко обіграла американку Кеті Макнеллі на старті кваліфікації турніру WTA 250 у Стамбулі.
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Матч тривав 1 годину та 18 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.
TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul - WTA250
Стамбул, Туреччина
Призовий фонд - $239,477
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
17 квітня
Леся Цуренко - Кеті Макнеллі 6:3, 6:2