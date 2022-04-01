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Цуренко: російські спортсмени не хочуть розуміти, що відбувається

Сьогодні 13:55 137 0
Українка - про те як російські і білоруські тенісистки ставлять до війни
Цуренко: російські спортсмени не хочуть розуміти, що відбувається
#Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Для українців, було б справедливіше, якби цей посил був Зупиніть російську агресію, адже вже пізно говорити Ні війні. 

Про це заявила українська тенісистка Леся Цуренко.

"Що з приводу росіян? Вони взагалі знають, що сталося насправді? Що це Росія напала на Україну? Особисто від російського гравця була лише одна реакція. І ще від одного гравця із Білорусі. Я гадки не маю, що вони думають або що вони знають. Я думаю, деякі з них навіть намагалися ігнорувати мене. Мені було сумно, що лише двоє з них прийшли та поговорили про цю ситуацію. Я думаю, що вони не розуміють чи не хочуть розуміти, що відбувається. Я повторюсь. Це боляче для мене та для всіх українців.

Для мене, взагалі для українців, було б справедливіше, якби цей посил був Зупиніть російську агресію. На мою думку, вже пізно говорити Ні війні. Це триває, багато міст повністю зруйновано, багато людей загинуло і, боюся, буде ще більше жертв. Звичайно, я б воліла, щоб вони порушили цю тему, порушили її публічно в соцмережах, поговорили зі мною, але, на жаль, цього не сталося. Я не знаю, чи зміниться це, чи зміниться щось у їхньому мисленні", - зазначила Цуренко.

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