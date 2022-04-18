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Капітан збірної США: Україна має бути неймовірно горда за своїх гравців

Сьогодні 10:38 68 0
Кеті Рінальді прокоментувала перемогу над командою України у матчі Кубку Біллі Джін Кінг
Капітан збірної США: Україна має бути неймовірно горда за своїх гравців
Фото - gettyimages
#Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - btu.org.ua.

Збірній США пощастило виграти вирішальний парний матч у гру з командою України на Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це розповіла капітан збірної США Кеті Рінальді.

"Це був довгий і важкий день. У нашій команді всі грають у парі і всі роблять це добре. Потрібно просто постаратися знайти найкращий дует, який матиме найкращу "хімію".

Мені було справді страшно. Все вирішилося в останньому матчі. Моє чуття підказало мені, що потрібно ставити на парний матч Джесс і Айшу. Вони грали разом і знають гру один одного, у них були хороші результати.

Я рада, що зробила такий вибір, вони впоралися на відмінно. Команда настільки хороша, наскільки сильний її дух. Наші дівчатка цілий день за всіх уболівали, я можу пишатися такою командою і тим, як вони підтримували одне одного і готові були підстрахувати.

Думаю, що нам найбільше запам’ятається саме тиждень, який ми провели разом, а не результат. Звичайно, якщо виграєш, це набагато краще. Але в будь-якому разі цей час я ніколи не забуду. Я завжди ціную тижні, які ми проводимо разом зі збірною.

Це був особливий тиждень для нас і на корті, і поза кортом. Ми побачили чудовий теніс. Україна має бути неймовірно горда за своїх гравців. Вони вийшли сьогодні на корт і просто йшли вперед, показували чудовий теніс.

Нам пощастило, що ми виграли пару. У тенісі ми справді одна сім’я. Ніхто не повинен переживати проблеми наодинці. Особисті стосунки дуже важливі. Наші дівчатка з самого початку питали, чим ми можемо допомогти.

Я у професійному тенісі з 14 років і за цей час познайомилася з багатьма людьми, теніс дав мені дуже багато, і я дуже за це вдячна. Я пишаюся, коли тенісна спільнота може так об’єднатися.

Для мене це найкращий спорт. Нам не байдуже, ми повинні триматися разом. Для нас було дуже важливо, щоб українки відчули тут нашу підтримку", – сказала Рінальді.

Нагадаємо, українки програли американкам вирішальну парну гру в Кубку Біллі Джин Кінг.

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